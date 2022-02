Mercadante: ‘Eleição será dura, polarizada e disputada em dois turnos’

O ex-senador Aloizio Mercadante, que foi candidato a vice-presidente da República na chapa de Luiz Inácio Lula da Silva na eleição de 1994, jogou água no entusiasmo de certa parcela do petismo, que acredita em vitória do ex-presidente no primeiro turno da eleição presidencial em outubro.

“Precisamos estar preparados para uma eleição dura, polarizada e disputada em dois turnos. Primeiro, porque nunca ganhamos eleições presidenciais em primeira ronda. Depois, porque na observação de 226 eleições presidenciais ao redor do mundo, em apenas 7% dos casos os governantes que disputavam a reeleição não foram para o segundo turno. E ainda, há um número muito grande de candidatos, o que fragmenta o eleitorado, especialmente no campo da centro direita”, escreveu em artigo publicado pelo site do PT.

O texto foi uma contraposição ao manifestado encabeçado pelo grupo de advogados Prerrogativas, no qual mais de cinquenta personalidades, inclusive ex-desafetos do petismo, defenderam que Lula seja eleito no primeiro turno.

Mercadante ainda mandou outros recados no artigo, principalmente para aqueles que criticam as aproximações com lideranças do centro político feitas por Lula. Segundo ele, é preciso construir a governabilidade de um futuro governo petista e que “essa construção passa pela disputa em São Paulo, por alianças e pela ampliação das forças democráticas”.