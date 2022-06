‘Menino do Lula’ tem vida dura contra candidato de Ciro Nogueira no Piauí

O candidato do PT ao governo do Piauí, Rafael Fonteles, terá uma missão complicada para manter o estado à esquerda, segundo conclusão de pesquisa divulgada nesta terça-feira, 21, pelo instituto Real Time Big Data. Bancado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e pelo ex-governador Wellington Dias (PT), Fonteles aparece com 26% das intenções de voto, contra 39% do líder da pesquisa, Silvio Mendes (União Brasil), apoiado pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP-PI). A margem de erro é de três pontos para mais ou para menos.

Fonteles é popularmente conhecido no Piauí como “menino do Lula” porque o ex-presidente o conhece desde criança, devido à relação de longa data que tem com seu pai, o ex-deputado federal Nazareno Fonteles (PT-PI). Com 37 anos, Rafael é professor universitário de economia e ganhou destaque como secretário da Fazenda durante o governo Dias. Essa é a primeira vez que ele concorrerá a um cargo político.

Apesar da pouca experiência, Fonteles agregou apoio no estado — chega a mais de uma dezena o número de lideranças locais de PTB, PP, PL e Republicanos, partidos que nacionalmente fazem parte da base de apoio do presidente Jair Bolsonaro (PL), que deixaram as legendas para embarcar na chapa piauiense do petista. Além do mais, conta o fato de que Lula tem apoio majoritário no Piauí e a esquerda governa o estado desde 2003.

Por isso, surpreende o cenário em que Fonteles perde para Silvio Mendes. O petista também tem a maior rejeição, segundo o Real Time Big Data, com 26% — contra 19% de Mendes — e o governo de Regina Sousa, que sucedeu Dias, é desaprovado por 40% do eleitorado.

Mendes, por sua vez, conta com o apoio do senador Ciro Nogueira (PP), principal pilar do antipetismo no estado. A apoio de Nogueira vem independente do candidato do governo Bolsonaro — do qual o senador é ministro-chefe da Casa Civil — no estado, o Major Diego Melo (PL), que pontua apenas 4% na mesma pesquisa. Em entrevistas, Mendes já criticou Fonteles por tentar nacionalizar a eleição piauiense, ao qual o petista reage reafirmando a posição: “Sou do time do Lula e do Wellington Dias”.

Fecham o principal cenário do levantamento os candidatos Gessy Fonseca (PSC) e Alessander Mendes (Podemos), com 2%; Wallace Miranda (Nono), Ravenna Castro (PMN) e Madalena Nunes (PSOL), com 1%; e Venício do Ó (PTB), Gustavo Henrique (Patriota) e Geraldo Carvalho (PSTU), que não pontuaram. São 11% de brancos e nulos e 13% que não sabem ou não responderam.

Senado

Enquanto o PT tem dificuldades no governo, a mesma pesquisa mostra um cenário oposto na briga por uma vaga no Senado. O ex-governador petista Wellington Dias aparece como favorito, pontuando na casa dos 38%, enquanto seu principal adversário, o ex-deputado estadual Joel Rodrigues (PP), apoiado por Ciro Nogueira, tem 22%.

Completam a disputa Fábio Sérvio (Podemos), com 4%, Professor Ajosé (PMN), com 3%, e Nei Lopes (PTB), com 1%. São 14% de brancos e nulos e 18% que não sabem ou não responderam.

O instituto Real Time Big Data ouviu 1.500 eleitores entre os dias 18 e 20 de junho, e cadastrou a pesquisa no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número PI-00421/2022.