Mendonça de Barros: ‘Invasões de terra aumentaram desconfiança do agro’

Enquanto o governo Luiz Inácio Lula da Silva patina na tentativa de equilibrar o elo histórico com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e os interesses do agronegócio, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, se vê em meio a um fogo cruzado para manter o bom relacionamento com o setor.

Entre ruralistas e especialistas, ao mesmo tempo que o ministro é tido como alguém com “disposição”, sua figura ainda é vista com ressalvas, uma vez que está lotado em um governo que “joga contra”. Um dos episódios mais emblemáticos foi o cancelamento da abertura da Agrishow — maior feira do setor — após Fávaro ter se sentido “desconvidado” ao saber que Jair Bolsonaro também participaria da solenidade. Como resposta, o Banco do Brasil, um dos maiores patrocinadores, ameaçou retirar o subsídio do evento e, no final, os organizadores cancelaram a cerimônia de abertura — o que não impediu Bolsonaro de fazer uma participação estrondosa. “Foi um mal-entendido”, justificou o então presidente da Agrishow, Francisco Matturro.

Para o economista José Roberto Mendonça de Barros, o aceno do governo ao MST suscitou críticas de um setor que, até então, teria poucos motivos para se queixar. “Fizeram de tal maneira que parece feito por inimigos do governo, e não gente de dentro”, diz a VEJA. O ex-secretário de Política Econômica de Fernando Henrique Cardoso avalia que o “racha” existente hoje no agro é fruto da oposição entre dois grupos — um mais “envolvido em si mesmo” e tradicionalmente bolsonarista, e outro que entende que precisa se relacionar com o governo de forma institucional. “O que aconteceu na Agrishow é um espanto. Muitas lideranças agrícolas colocaram isso na frente do interesse do próprio setor”, diz.

Leia abaixo a entrevista completa.

O episódio da Agrishow mostrou que o agronegócio não está inteiramente satisfeito com o governo Lula. O que explica isso? Existe um racha no setor, que é entre a maior parte dos agricultores, que têm uma visão da agricultura fechada nela mesma, de que o mundo tem que comprar deles e que não tem como escapar disso. Isso, mais do que tudo, aparece na Aprosoja [Associação dos Produtores de Milho e Soja do Mato Grosso]. E há uma parte pequena dos agricultores, mais sofisticados, mais viajados, que entende que a agricultura brasileira só se desenvolveu por estar ligada ao resto do mundo. Esse segundo grupo sabe que tem que se relacionar com o governo, e que não é porque é de direita ou de esquerda. Por isso, o que aconteceu na Agrishow é um espanto. No sentido de que muitas lideranças agrícolas colocaram isso na frente do interesse do próprio setor, que é de ter um relacionamento institucional. E isso está ligado ao fato de que boa parte dos produtores adotou o bolsonarismo. E por que o fez? Em larga medida, por questão da possibilidade de invasão de terra. E essa é a razão maior, porque os governos anteriores, inclusive do próprio PT, deram muito suporte à agricultura, tanto que ela nunca parou de crescer. O ministro da Agricultura do Lula, o Roberto Rodrigues, ele é a maior liderança do século.

De fato, segmentos do agro e até o próprio ministro Carlos Fávaro têm verbalizado preocupações com o crescimento da participação do MST no governo. Esse aceno pode ter sido um tiro no pé? O governo manejou pessimamente a questão do MST. Tem um pedaço do governo que é o chamado PT raiz, que se recusa a aceitar que o Lula ganhou por conta de uma frente ampla que se formou em torno dele, e que, portanto, não pode ser um governo do PT. E esse grupo opera o dia inteiro como se só tivessem eles. E conseguiu criar um problema gigante, que vai atrapalhar muito o governo, e que vai ser difícil de consertar. Fizeram de um jeito tal que parece que foi feito por inimigos do governo e não por gente de dentro. Por isso, merece crítica, sim. A invasão de terra é uma insegurança jurídica que não poderia ter, o agronegócio nesse sentido tem muito do que se queixar do governo. E num movimento que é limitado, porque o MST, queira ou não queira, é uma coisa pequena. É um grupo respeitável, porque o assentado é um produtor rural dedicado, mas é um grupo pequeno. E não se pode, por causa disso, destratar a produção agrícola. Não quer dizer que a liderança, que é de esquerda, não vá dar espaço, mas deixar essa coisa desandar em 90 dias é um erro imperdoável para um governo que quer ser transformador.

Passados alguns dias desde a eclosão desses episódios, o senhor vê que o estremecimento pode estar sendo pacificado? Não está. Se não tivessem tido essas invasões, diria que está a caminho de ser pacificado, agora voltou várias casas para trás. Aumentou a desconfiança, o discurso, o racha. Apesar de o ministro ser positivo, bom, e de boa parte das lideranças reconhecer isso, da parte massa do agro se voltou várias casas para trás. E é essencialmente o MST, não tem outra razão de queixar. A insegurança jurídica não é maior do que em outros setores do empresariado. É até menor, se você olhar, por exemplo, o pequeno comércio.

Esses conflitos podem vir a prejudicar o governo? Está cedo. Se estivesse mais perto da sucessão, sem dúvida. Agora, é vida que segue. Primeiro, que o ministro da Agricultura se reuniu com a bancada ruralista e vai ter trabalho para diminuir a temperatura. Segundo, o próprio trabalho do setor. O trabalho continua, e é um setor que está numa fase esplendorosa, com resultados enormes nos últimos cinco anos. Agora, como disse um jornalista: ‘se você está no buraco, a primeira lei é parar de cavar’. E isso foi criado pelo próprio governo, sabendo do que estava fazendo. Vai ficar uma marca que não vai apagar, mas vai diminuir. Quando chegar uma eleição, muita gente vai relembrar desse tipo de coisa.