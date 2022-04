Meio ambiente: o que está em jogo para Bolsonaro no STF

Apesar da paralisação na análise de duas ações, o julgamento da chamada “pauta verde” continua nesta quinta-feira, 7, com a possibilidade de trazer novos problemas para o governo de Jair Bolsonaro na área ambiental. A ministra Cármen Lúcia ainda deve apresentar seu voto em quatro ações sobre o assunto, e no pacote há ainda um processo com a relatoria da ministra Rosa Weber.

Há acusações de que o governo cometeu ilegalidades em várias áreas da política ambiental: em um decreto que regulamentou o Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA), na concessão de licenças ambientais, na paralisação do Fundo Amazônia e do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima (Fundo Clima), em resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente, e na Operação Verde Brasil 2 — esta última criada para combater incêndios na Amazônia em uma das piores crises ambientais do governo Bolsonaro.

Em uma das ações, por exemplo, o Partido Verde acusa o governo e o Ministério da Defesa de retirar a autonomia do Ibama como agente de fiscalização de crimes ambientais. Já a Rede Sustentabilidade pede a suspensão de um decreto que alterou a composição do conselho deliberativo do FNMA, excluindo todas as cadeiras destinadas a representantes da sociedade civil. Há ainda uma ação que questiona uma mudança na emissão de alvarás, que permite a concessão automática de licenças ambientais e impede que órgãos de licenciamento peçam informações adicionais a empresas.

Na noite de quarta, 6, o ministro André Mendonça pediu vista dos dois primeiros processo da pauta verde. A relatora, ministra Cármen Lúcia, já havia terminado seu voto e chegado à conclusão de que falhas na proteção da Amazônia representam um “estado de coisas inconstitucional”, que é quando o Judiciário considera que há violações graves e sistemáticas da lei, resultado de falhas estruturais do Estado no cumprimento de suas obrigações.