Medalha de honra para o principal líder do MST vira polêmica no RS

O presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, Pedro Lupion (PP-PR), e o deputado gaúcho Alceu Moreira (MDB-RS) e integrante do grupo conhecido como “bancada ruralista”, publicaram uma nota de repúdio à homenagem concedida pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul a João Pedro Stédile, o principal líder do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), que é gaúcho

No próximo dia 16, Stédile deve participar de uma cerimônia para receber a Medalha do Mérito Farroupilha, a maior honraria do Legislativo gaúcho. Nascido em Lagoa Vermelha (RS), Stédile é formado em Economia pela PUC-RS.

O MST, que se originou na Região Sul (foi fundado formalmente em Cascavel, PR), sempre teve forte presença no Rio Grande do Sul. A medalha foi proposta pelo deputado estadual Adão Pretto Filho (PT-RS), filho do parlamentar Adão Pretto, historicamente ligado ao MST, e irmão do ex-deputado e ex-candidato ao governo do Rio Grande do Sul, Edegar Pretto, que atualmente preside a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

Até hoje, uma proposta de concessão da medalha nunca foi negada na Assembleia gaúcha. Entre os homenageados mais recentes estão o ex-presidente Jair Bolsonaro, o senador Sergio Moro (União Brasil-PR), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o empresário bolsonarista Luciano Hang. A oposição na Assembleia coleta assinaturas para tentar reverter a concessão da honraria.

O ex-vice-presidente e senador pelo Rio Grande do Sul, general Hamilton Mourão (Republicanos), também demonstrou incômodo com a homenagem. Ele foi às redes sociais dizer que a concessão da medalha a Stédile era uma “vergonha” e dizer que “não se homenageia quem promove desordem, violência e caos”.

Continua após a publicidade

Confira a nota de repúdio da bancada ruralista:

“A Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) manifesta o seu total repudio à indicação da medalha do Mérito Farroupilha, considerada a maior honraria do Poder Legislativo no estado do Rio Grande do Sul, ao líder do MST João Pedro Stédile.

Esta indicação fere gravemente a integridade da honraria e o princípio constitucional do direito à propriedade, representando uma afronta ao povo gaúcho, vítima de uma onda de invasões do movimento na semana passada, no município de Pedras Altas.

Continua após a publicidade

Homenagear alguém que motiva a desordem, promove a violência e ameaça a segurança de milhares de famílias dias após tomar a terra de pessoas na mão grande mais se parece pano de fundo para uma série de ações orquestradas do movimento e que contraria os interesses da população do RS.

Dep. Pedro Lupion,

Presidente da FPA.

Dep. Alceu Moreira,

Diretor de Política Agrícola da FPA.”

Publicidade