MDB rachado: depois de Geddel na Bahia, Renan Filho abraça o PT em Alagoas

Pré-candidato ao Senado de Alagoas pelo MDB, o ex-governador Renan Filho postou na tarde desta quarta-feira, 6, um encontro que teve com o presidenciável do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, e o deputado estadual Paulo Dantas (MDB-AL), candidato ao governo, na noite anterior. “O Brasil vai voltar a crescer novamente com o presidente. E o mais importante é que vai crescer distribuindo renda e ampliando oportunidades para os mais pobres”, escreveu Renan.

O filho do senador Renan Calheiros (MDB-AL) — que terá o apoio de Lula na sua candidatura ao Senado — é mais um integrante do MDB a anunciar apoio ao petista. Na semana passada, a cúpula do partido na Bahia, liderada pelo ex-deputado Geddel Vieira Lima, confirmou que apoiará a candidatura de Jerônimo Rodrigues (PT) ao governo baiano. O MDB indicou inclusive o vice de Rodrigues, que deve ser Geraldo Júnior, presidente da Câmara Municipal de Salvador.

Os dois direcionamentos demonstram um racha interno no MDB. Vale lembrar que o partido tem uma pré-candidata à Presidência da República, a senadora sul-matogrossense Simone Tebet, que, se seguir na campanha, será adversária do Lula e do PT nas eleições federais.