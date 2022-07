MDB aprova Simone Tebet à Presidência por 262 votos a favor e 9 contra

A convenção nacional do MDB aprovou nesta quarta-feira, 27, por 262 votos a 9, o nome da senadora Simone Tebet (MS), como candidata do partido à Presidência da República. Horas antes, ela também havia obtido o apoio do PSDB e do Cidadania, que fizeram a sua convenção em Brasília e decidiram por unanimidade apoiar a candidatura da emedebista.

A ampla vitória de Tebet no encontro deveu-se principalmente à desistência dos grupos contrários a sua candidatura de tentar barrar a decisão. A última cartada foi dada via Justiça na segunda-feira, 25, quando um aliado do senador Renan Calheiros, que apoia o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), tentou suspender a convenção — o pedido foi rejeitado pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Edson Fachin.

A confirmação com ampla vantagem de seu nome dá força a Tebet para tentar, enfim, liderar a construção de uma terceira via que faça frente a Lula e ao presidente Jair Bolsonaro (PL). A candidata se lança na campanha com 4% das intenções de voto segundo as pesquisas mais otimistas.

A maior dificuldade, no entanto deverá continuar sendo a fragmentação do MDB. Representantes de ao menos onze diretórios regionais gostariam que o partido estivesse discutindo hoje o apoio a Lula, no momento o candidato que tem a maior perspectiva de poder. Outra ala gostaria de andar de mãos dadas com Bolsonaro, também um candidato competitivo para a votação de outubro.

Continua após a publicidade

A vitória de Tebet é também um triunfo da ala do partido que apoiou o seu nome contra todas as pressões de caciques importantes da legenda, como o próprio Renan Calheiros e o ex-presidente do Senado Eunício Oliveira (CE). Entre os líderes que bancaram Tebet até o fim estão o ex-presidente Michel Temer e o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi.

Vice

Falta agora definir quem será o candidato a vice na chapa de Tebet. A senadora prefere o senador Tasso Jereissati (CE), um dos remanescentes da época de ouro do PSDB, mas isso não é certo. Outra opção ventilada nesta quarta durante a convenção do PSDB e do Cidadania é a senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA), que se destacou na CPI da Pandemia e já foi cotada para ser vice de Sergio Moro (União Brasil) e de João Doria, quando este era o pré-candidato do PSDB.

Segundo o presidente do PSDB, Bruno Araújo, os dois partidos vão definir o mais rápido possível quem será o vice na chapa de Tebet. O prazo final para os partidos é o dia 5 de agosto. “Com Simone, trazemos novamente algo inovador, que é a esperança de quebrar a polarização. Não ficamos sentados esperando um jogo que só parece jogado. Vamos à luta”, afirmou Araújo.

A senadora Simone Tebet participou, por vídeo, da convenção do PSDB e Cidadania e disse que a polarização entre Lula e Bolsonaro está levando o Brasil para o abismo. “Caberá a nós pacificar, unir, para que o país volte a crescer. O caminho é experiência, trabalho, solidariedade, afeto e amor”, discursou.