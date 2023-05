Marina Silva recebe alta após 4 dias de internação com Covid-19

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, recebeu alta do hospital na manhã desta quarta-feira, 10. Ela estava no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (Incor), em São Paulo, desde domingo, 6, diagnosticada com Covid-19.

Marina teve infecção respiratória por coronavírus, com quadro pulmonar simples e sem pneumonia viral, segundo o Incor. Os médicos informaram que o fato de a ministra ter o esquema vacinal completo contra a doença contribuiu para que o quadro de saúde fosse controlado. “Dessa forma, recebe alta para permanecer em repouso em regime domiciliar, com liberação para reassumir as atividades a partir da próxima semana”, diz o último boletim médico.