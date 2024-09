Marido de Zambelli empata na vice-liderança pela 2ª maior cidade do Ceará

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho, Isabella Alonso Panho e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A cidade de Caucaia, a segunda maior do Ceará, na região metropolitana de Fortaleza, vive uma disputa acirrada pela prefeitura. O ex-prefeito Naumi Amorim (PSD) lidera a corrida eleitoral. Em segundo lugar, entre os nomes que se embaralham na briga por uma vaga no segundo turno, está o coronel Aginaldo de Oliveira (PL), ex-diretor da Força Nacional de Segurança e marido da deputada federal Carla Zambelli (PL).

Amorim, que governou a cidade entre 2017 e 2020 pelo PMB, encabeça a disputa com 35,9% das intenções de voto, segundo levantamento divulgado nesta terça-feira, 10, pelo instituto Paraná Pesquisas. Entre 2023 e 2024, ele assumiu duas vezes uma cadeira na Câmara dos Deputados como suplente do deputado federal Célio Studart (PSD), que havia assumido como secretário de Proteção Animal do Ceará.

Em seguida, três nomes disputam a vice-liderança na pesquisa: a deputada estadual Emília Pessoa (PSDB), com 18,9%; o secretário estadual de Articulação Política, Waldemir Catanho (PT), com 15,4%; e Aginaldo de Oliveira (PL), com 12,3%. Dentro da margem de erro de 3,8 pontos percentuais, o cenário é de empate técnico triplo na segunda posição.

Ex-PM deixou Força para disputar Congresso

Desde 2020, Aginaldo de Oliveira é casado com Carla Zambelli, deputada federal que cumpre o segundo mandato consecutivo na Câmara e está entre as aliadas mais aguerridas de Jair Bolsonaro, embora tivesse criado problemas para ele na reta final da disputa presidencial de 2022, quando foi flagrada perseguindo um eleitor com arma em punho em São Paulo. Em 2019, Oliveira foi nomeado diretor da Força Nacional de Segurançs, efetivo militar subordinado ao Ministério da Justiça que atua em casos de calamidade pública e manutenção da ordem.

O coronel serviu como chefe da Força Nacional até 2022, quando deixou o cargo para se candidatar a deputado federal do Ceará pelo PL, mas não foi eleito. Na disputa pela prefeitura de Caucaia, ele conta com o apoio de Bolsonaro como principal cabo eleitoral no município.

Prefeito desiste de campanha e aposta no PT à sucessão

O atual prefeito de Caucaia, Vitor Valim (PSB), está em seu primeiro mandato à frente do Executivo municipal, mas não vai disputar a reeleição. Segundo o mandatário, a decisão de ter um hiato na carreira política para se dedicar à família veio após a morte de sua filha, Maria Sofia Valim, que faleceu aos 19 anos no último mês de dezembro após complicações em um transplante de fígado.

Para sucedê-lo na prefeitura, Valim declarou apoio a Waldemir Catanho, que integra a gestão estadual do governador Elmano de Freitas (PT) e tem a candidatura endossada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 710 eleitores entre os dias 6 e 9 de setembro de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 3,8 pontos percentuais para mais ou para menos. O número de registro na Justiça Eleitoral é CE-09686/2024.