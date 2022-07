Mariana: Reino Unido aceita processo de 200 mil vítimas contra mineradora

A Corte de Apelação do Reino Unido decidiu nesta sexta-feira, 8, que a mineradora BHP será julgada no país pelo rompimento da barragem de Mariana, em Minas Gerais, que deixou dezenove brasileiros mortos e é considerado o maior desastre ambiental brasileiro. A ação pede reparações para mais de 200.000 vítimas nos municípios que foram tomados pela lama em 2015, que destruiu casas e contaminou rios no vale do Rio Doce.

O processo é considerado o maior do tipo já protocolado na história das cortes inglesas, com os mais de 200.000 atingidos — entre eles, além dos moradores e índios de uma aldeia krenak, há 25 prefeituras, mais de 500 empresas, seis autarquias e catorze instituições religiosas. Eles pedem indenizações que podem chegar à cifra de 35 bilhões de reais, segundo os advogados.

A decisão para julgar a mineradora na justiça inglesa foi unânime entre os três juízes da Corte de Apelação. Eles rejeitaram os argumentos da contestação da BHP sobre jurisdição para julgar o caso na Inglaterra. Eles afirmam, por exemplo, que os réus são parte em várias ações civis públicas na Justiça brasileira e que existe incerteza quanto à possibilidade de os autores alcançarem compensação adequada no Brasil. Os juízes também consideram que provavelmente haverá demora na conclusão do principal processo sobre o caso no Brasil.

A ação foi protocolada no Reino Unido por ser o local de domicílio da BHP, empresa anglo-australiana que ainda hoje é dona de 50% das ações da mineradora Samarco — que operava a barragem do Fundão quando houve o rompimento. O processo teve início nas cortes britânicas em 2018 e sofreu reviravoltas antes da decisão desta sexta. Um tribunal de Liverpool chegou a recusar o avanço do processo em 2020, considerando que a Justiça inglesa não tinha jurisdição no caso. Em julho do ano passado, porém, um painel de juízes reabriu o caso e deu permissão para os advogados recorrerem da decisão anterior.

Os advogados das vítimas alegam que a reparação oferecida no Brasil pelo desastre de Mariana até o momento foi inadequada, e que a BHP foi protegida das consequências legais do desastre. Já a BHP Brasil, quando se manifestou sobre o processo, já disse que a ação não deveria prosseguir porque “duplica questões que já são cobertas pelos trabalhos de reparação em andamento, por decisões judiciais dos tribunais brasileiros ou são objeto de processos judiciais em curso no Brasil”.

O rompimento em Mariana foi o primeiro desastre ambiental brasileiro de grandes proporções a chegar em cortes europeias. Desde então, foram protocoladas ações em cortes estrangeiras sobre o desastre em Brumadinho, o afundamento de solo em bairros de Maceió e o derramamento de lama tóxica da mineração de alumínio em Barcarena, no Pará. Todos são representados pelo escritório PGMBM, que se especializou em ações contra multinacionais em seus países de origem.