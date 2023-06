Marcos do Val pede afastamento e dá lugar a ‘pitbull’ de Bolsonaro na CPMI

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Sérgio Quintella e Bruno Caniato. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) anunciou nesta quarta-feira, 21, que decidiu licenciar-se temporariamente da atividade parlamentar e que, com isso, será substituído na CPMI dos atos de 8 de janeiro pelo senador Marcos Rogério (PL-RO) — o substituto ficou conhecido como “pitbull” do presidente Jair Bolsonaro na CPI da Pandemia.

Segundo a assessoria de Do Val, o afastamento se deve a orientação médica após o parlamentar ter apresentado mal-estar na noite de terça-feira, 20. De acordo com a equipe do senador, que não especificou o problema de saúde, a junta médica aconselhou o licenciamento imediato.

“A sua atuação combativa na CPMI dos atos de 8 de janeiro também não será comprometida (…). O senador Marcos do Val não tem dúvidas de que a atuação do senador Marcos Rogério dará continuidade ao trabalho ferrenho que realizou para que a CPMI fosse, enfim, instalada”, diz trecho da nota divulgada pelo gabinete de Do Val. Segundo o comunicado, o senador busca restabelecer a saúde “o mais breve possível”.

Na segunda-feira, 19, Marcos do Val discursou na tribuna do Senado sobre acusações decorrentes de investigação da Polícia Federal, que incluiu operação de busca e apreensão em endereços ligados a ele e em seu gabinete no Senado. Os mandados foram expedidos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes na última semana e têm como motivação a obstrução da investigação dos atos de 8 de janeiro — mesmo objeto central da comissão da qual agora ele se ausenta.

A decisão de Mores cita ainda que o senador cometeu crime ao divulgar relatório sigiloso da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) e determinou a suspensão das contas do senador nas redes sociais. Em sua manifestação, Do Val afirmou que as buscas em seu gabinete “ferem a Constituição e ameaçam a democracia e a harmonia entre os Poderes”.

