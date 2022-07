Márcio França lidera disputa por vaga ao Senado em São Paulo

O ex-governador Márcio França (PSB), que deve desistir da disputa ao governo de São Paulo para apoiar Fernando Haddad (PT), é o favorito na disputa pela única vaga do estado ao Senado na eleição deste ano, segundo pesquisa Genial/Quaest feita entre os dias 1º e 4 de julho e divulgada nesta quinta-feira, 7.

O levantamento foi feito após o anúncio da desistência do apresentador de TV José Luiz Datena (PSC), que até então liderava todas as pesquisas para a vaga de senador no estado.

De acordo com a pesquisa, França tem 27% das intenções de voto e lidera de forma isolada. Na sequência, aparecem empatados dentro da margem de erro de 2,4 pontos percentuais para mais ou para menos o ex-presidente da Fiesp Paulo Skaf (Republicanos), com 13%; e a deputada federal Carla Zambelli (PL), com 9%.

Na sequência, aparecem a deputada estadual Janaina Paschoal (PRTB), com 7%; o vereador Milton Leite (União Brasil), com 5%; e o ex-ministro Aldo Rebelo (PDT), com 3%. Todos estão empatados na margem de erro — Janaina Paschoal e Milton Leite também empatam com Carla Zambelli.

Também pontuam na pesquisa o suplente de senador José Aníbal (PSDB), o deputado estadual Henri Ozi Cukier (Podemos), o deputado estadual Ricardo Mellão (Novo) e a médica Nise Yamaguci (PTB), todos com 1%.

Entre os entrevistados, 20% disseram que pretendem votar em branco, anular o voto ou não pretendem votar e 9% afirmaram estar indecisos.

A pesquisa ouviu de forma presencial 1.640 eleitores e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº SP 05318/2022. A margem de erro é de 2,4 pontos percentuais para mais ou para menos.