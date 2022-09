Márcio França e ex-astronauta estão empatados em briga ao Senado por SP

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Laísa Dall'Agnol, Reynaldo Turollo Jr., Diogo Magri, Victoria Bechara e Sérgio Quintella. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ex-governador Márcio França (PSB) e o ex-astronauta e ex-ministro Marcos Pontes (PL) estão empatados tecnicamente na disputa pela vaga ao Senado por São Paulo, segundo levantamento feito entre os dias 24 e 28 de setembro pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta quinta-feira, 29.

França tem 31,2% das intenções de voto contra 29,3% de Pontes. A margem de erro é de 2,4 pontos percentuais para mais ou para menos. O ex-ministro, que tem o apoio do presidente Jair Bolsonaro (PL), ostenta uma trajetória de alta nessa reta final: no levantamento anterior, há uma semana, ele tinha 23,8% contra 31,5% de França, que é aliado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Entre os demais candidatos, há empate técnico entre a deputada estadual Janaina Paschoal (PRTB), que tem 5,7%; o ex-secretário paulistano da Saúde Edson Aparecido (MDB), com 4,0%; e o ex-ministro Aldo Rebelo (PDT), que tem 2,0%.

Os demais candidatos não atingiram um ponto percentual. Entre os entrevistados, 13,1% disseram que irão votar em branco, nulo ou nenhum e 12,7% declararam que não sabem ou não responderam.

A pesquisa foi feita por meio de entrevistas pessoais com 1.810 eleitores de 76 municípios de São Paulo e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº º SP-01189/2022.