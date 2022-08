Márcio França aumenta sua vantagem na disputa pelo Senado em SP

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Reynaldo Turollo Jr., Tulio Kruse, Diogo Magri, Victoria Bechara e Sérgio Quintella. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ex-governador Márcio França (PSB) continua na liderança da corrida por uma vaga no Senado representando São Paulo, e sua vantagem aumentou em comparação com três semanas atrás, segundo pesquisa divulgada nesta segunda-feira, 22, pelo instituto Real Time Big Data.

França tem 28% das intenções de voto, o que lhe dá treze pontos de vantagem em relação à segunda colocada, a deputada estadual Janaína Paschoal (PRTB), que tem 15%. Na pesquisa divulgada pelo mesmo instituto em 3 de agosto, a vantagem do socialista era de dez pontos — 26% a 16%. O ex-ministro Marcos Pontes (PL), que tinha 10% no início do mês, agora tem 13%.

O crescimento de Pontes e a queda de Paschoal (dentro da margem de erro de três pontos para mais ou para menos) sem que nenhum consiga ameaçar o ex-governador mostra que a divisão de votos pode prejudicar a direita no estado. Ainda que só o ex-ministro da Ciência e Tecnologia tenha o apoio formal de Jair Bolsonaro (PL), ambos miram o voto bolsonarista. Enquanto isso, França deve herdar a maioria dos votos dos apoiadores de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A conta é boa para a esquerda, sobretudo numa eleição que não tem segundo turno.

Aldo Rebelo (PDT) e Ricardo Mellão (Novo) têm 2%. Edson Aparecido (MDB), que é da chapa do governador Rodrigo Garcia (PSDB), tem 1%. Antonio Carlos (PCO), Dr Azkoul (DC), Mancha Coletivo Socialista (PSTU), Professor Tito Bellini (PCB) e Vivian Mendes (UP) não pontuaram. São 20% de brancos e nulos e 19% que não sabem ou não responderam.

O Real Time Big Data entrevistou 2.000 pessoas e cadastrou a pesquisa no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número SP-00604/2022.