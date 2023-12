Marcelinho Carioca é liberado de cativeiro e encontrado pela polícia

O ex-jogador de futebol Marcelinho Carioca foi liberado pelos sequestradores e encontrado na tarde desta segunda-feira, 18. O atleta vai prestar depoimento na Delegacia Antissequestro da Polícia de São Paulo, no centro da capital paulista.

Segundo a Polícia Civil, Marcelinho foi deixado em uma rua de Itaquaquecetuba, na região metropolitana. Ele desapareceu após ir a um show do cantor Thiaguinho na Neo Química Arena, em Itaquera, na Zona Leste de São Paulo, e estava em cativeiro desde a noite de domingo 17.

O carro do ex-jogador também foi abandonado em Itaquaquecetuba e encontrado por policiais nesta manhã. Três suspeitos foram presos no local onde o veículo foi localizado.

Antes de ser solto, Marcelinho Carioca apareceu machucado em um vídeo e disse que estava em cativeiro porque se envolveu com uma mulher casada no show. “Eu tava no show em Itaquera, curtindo lá um samba, e aí eu saí com uma mulher que é casada. Fui saber depois. O marido dela me pegou, me sequestrou e esse foi o B.O.”, afirmou.

Em nota, a Secretaria Estadual de Segurança Pública confirmou que o atleta foi localizado e informou que a Polícia Civil ainda apura os detalhes do caso.