Manaus: prefeito lidera, mas jovem campeão de votos larga bem para 2024

O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), lidera a corrida pela reeleição e tem como principal adversário neste momento um político que cravou um recorde nas urnas na eleição de 2022. É isso o que mostra um levantamento feito entre os dias 4 e 8 de maio pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta quarta-feira, 10.

De acordo com a pesquisa, no principal cenário, Almeida tem 32,0% das intenções de voto contra 21,3% do deputado federal Amom Mandel (Cidadania) e 14,2% de Coronel Menezes (PL) – considerando a margem de erro de 3,7 pontos percentuais para mais ou para menos, Mandel e Menezes estão empatados.

Com apenas um segundo de tempo na TV na eleição passada, Amom Mandel se tornou, aos 21 anos e idade, o deputado federal com a maior votação proporcional do país – ele teve 288.555 votos, o que corresponde a 14,5% do total de votos válidos do Amazonas.

Já o atual prefeito é um político mais experiente. Deputado estadual entre 2007 e 2018 e com passagens por cinco partidos, conseguiu uma virada na eleição para a prefeitura de Manaus em 2020, ao bater o ex-governador e ex-prefeito Amazonino Mendes, um dos caciques políticos do estado, por menos de três pontos percentuais no segundo turno depois de ter sido derrotado no primeiro.

Na pesquisa divulgada nesta quarta, também aparecem na disputa para a prefeitura o ex-deputado Ricardo Nicolau (Solidariedade), com 7,5% das intenções de voto; o ex-deputado federal José Ricardo (PT), com 6,1%; a defensora pública Carol Braz (PDT), com 3,4%; e o deputado estadual Roberto Cidade (União), com 3,0%.

Entre os entrevistados, 8,2% disseram que irão votar em branco, nulo ou nenhum e 4,5% não souberam ou não responderam. A pesquisa ouviu 710 eleitores na cidade de Manaus.