Malafaia anuncia Bolsonaro em seu trio elétrico e manda recado a PT e Lula

O pastor Silas Malafaia, um dos líderes evangélicos mais próximos a Jair Bolsonaro (PL), disse que será o anfitrião do presidente no ato de 7 de Setembro previsto para o Rio de Janeiro. “O presidente vai subir no meu trio elétrico”, afirmou.

E mandou um recado sobre qual será o tom do seu discurso. “Minha fala amanhã não vai ser com esse negócio de ministro do STF não, de Alexandre. Eu vou jantar PT e Lula. Vou botar para quebrar em cima”, disse.

Segundo Malafaia, o presidente subirá no seu trio elétrico porque não poderá usar o palco principal, que terá caráter oficial.

Bolsonaro levou a comemoração do 7 de Setembro no Rio para Copacabana, tradicional ponto de manifestação do bolsonarismo. Lá, a programação oficial terá banda da Marinha, parada de navios militares, apresentação da Esquadrilha da Fumaça, saltos de paraquedistas e salva de tiros de canhão, entre outras atrações.