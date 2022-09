Maioria tem medo de sofrer agressão por causa de política, diz pesquisa

O medo de ser vítima de agressão física por causa de suas escolhas políticas atinge 67,5% dos brasileiros, aponta uma pesquisa divulgada nesta quinta-feira, 15, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pela Rede de Ação Política pela Sustentabilidade (RAPS). O levantamento foi encomendado pelas entidades ao instituto Datafolha, que ouviu 2 100 pessoas em todo o país de 3 a 13 de agosto. O cenário é preocupante às vésperas da eleição mais polarizada da história recente.

Segundo o estudo, intitulado “Violência e Democracia: panorama brasileiro pré-eleições de 2022”, 3,2% dos entrevistados responderam que sofreram ameaças por motivos políticos nos trinta dias que antecederam a pesquisa. Esse índice, projetado na população total, representa em torno de 5,3 milhões de pessoas vítimas de ameaças por suas posições políticas, de acordo com os pesquisadores.

Nos últimos meses, episódios de violência extrema, como o assassinato de um militante petista por um policial penal bolsonarista em Foz do Iguaçu (PR), em julho, colocaram as autoridades e as campanhas dos presidenciáveis em alerta. O caso mais recente ocorreu na semana passada em Confresa (MT), onde um eleitor do presidente Jair Bolsonaro (PL) matou com golpes de faca e machado, na noite do dia 7 de setembro, um apoiador do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após uma discussão política.

Um dado positivo da pesquisa divulgada hoje é que o apoio à democracia é alto: 88,1% dos entrevistados concordam que quem vencer as eleições nas urnas deve tomar posse em 1º de janeiro de 2023.