Maioria quer cassar Arthur do Val, diz deputada do Conselho de Ética

A deputada estadual Marina Helou (Rede-SP) é uma das integrantes do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar que votará, na tarde desta terça-feira, 12, a cassação do deputado Arthur do Val (União Brasil-SP), por um áudio vazado com declarações sexistas durante viagem à Ucrânia. Helou adiantou que é favorável à perda dos direitos políticos do youtuber também conhecido como Mamãe Falei e que, na sua visão, o parecer do relator do caso, Delegado Olim (PP-SP), indica que a maioria da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) concorda com a punição.

“O Brasil é um dos países mais violentos contra a mulher. Não é concebível que um deputado estadual eleito, que representa uma instituição, tenha a postura que o Arthur teve”, justifica a deputada.

Nos últimos dias, Mamãe Falei tem usado suas redes sociais para pedir à base de apoiadores que faça pressão contra a cassação do seu mandato. Ele tem convocado os seus simpatizantes a irem à Alesp na hora da votação e a fazerem ligações para os gabinetes de deputados para convencê-los “com diálogo e educação”. “Diz muito sobre o modus operandi do MBL [Movimento Brasil Livre, do qual Arthur faz parte] ele ter que pedir aos apoiadores para que tenham educação”, pontua Helou, “mas para mim não muda nada”.

Ao mesmo tempo, o MBL também se movimentou para ampliar sua bancada na Alesp e tentar brecar a punição mais severa contra um de seus expoentes. O movimento migrou para o União Brasil, uma bancada com oito deputados (contando Mamãe Falei) que é expressiva e próxima ao atual governo estadual.

Marina Helou considera legítima tanto a articulação política quanto a convocação de Arthur do Val através das redes sociais. “Mesmo assim, acho difícil reverter essa cassação, porque teria que convencer muita gente a mudar de ideia”, opina.

Na visão da deputada, o parecer favorável à cassação, dado pelo relator Delegado Olim na última quinta-feira, 7, tem “ampla sinalização de concordância na Alesp”. “Precisamos ver como todos irão reagir a pressão do acusado, que aumentou desde sexta, mas o voto apresentado por Olim demonstra claramente que a maioria dos deputados tem opinião favorável à cassação”, afirma.

Caso a maioria simples do Conselho de Ética concorde com o voto do relator, o caso segue para votação na Alesp, onde são necessários 48 votos (entre 94) para que a cassação seja referendada.