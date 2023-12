Maduro rebate Reino Unido: ‘Causa da grotesca desapropriação colonial’

Em resposta à crítica que o secretário de Relações Exteriores do Reino Unido e ex-premier, David Cameron, fez na quinta-feira, 7, sobre as movimentações da Venezuela pela anexação de parte do território da Guiana, o presidente venezuelano Nicolás Maduro retuitou em seu perfil uma mensagem de um ministro de seu governo em que ele acusa o país europeu de ser a “causa da grotesca desapropriação colonial”. A Inglaterra participou diretamente das negociações que resultaram no desenho atual dos mapas dos dois países, em que a região de Essequibo consta como integrante da Guiana, antiga colônia inglesa.

“Que coragem! O Reino Unido é a causa da grotesca desapropriação colonial que a Venezuela e a Guiana herdaram. Ele foi o planejador e arquiteto da fraude processual arbitral de 1899. Retrógrada é a elite britânica que mantém reis, cortes e princesas no século XXI. São expansionistas e ladrões de territórios alheios por natureza. Eles carregam pirataria e arrogância em seus genes”, diz a mensagem originalmente publicada pelo ministro do Poder Popular para Comunas e Movimentos Sociais da Venezuela, Jorge Arreaza. No tuíte, ele cita o acordo que resultou na consolidação do mapa atual dos dois países.

Reino Unido classifica como ‘erro’ as ações de Maduro

Na quinta-feira, Cameron afirmou que não via “argumento para uma ação unilateral por parte da Venezuela” e classificou de “erro” as recentes movimentações de maduro no sentido de anexar o território, que é rico em petróleo e recursos minerais, ao mapa venezuelano. “Estas fronteiras foram estabelecidas em 1899. Não vejo absolutamente nenhum argumento para uma ação unilateral por parte da Venezuela; deve parar, é um erro”, disse o secretário, durante uma declaração conjunta com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, em Washington.

Na ocasião, Cameron ainda elogiou a recente movimentação dos Estados Unidos, que anunciaram manobras militares na Guiana. Os exercícios militares americanos na Guiana foram classificados como “provocação” pelo governo de Maduro.

