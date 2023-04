Maceió: prefeito que trocou Lula por Bolsonaro lidera corrida para 2024

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Sérgio Quintella e Bruno Caniato. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O prefeito de Maceió, João Henrique Caldas (PL), lidera com folga a corrida eleitoral para 2024, segundo levantamento feito entre os dias 13 e 16 de abril pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta terça-feira, 18.

Segundo a pesquisa, no principal cenário, JHC, como é conhecido, tem 48,4% das intenções de voto, bem à frente do seu rival no segundo turno da eleição de 2020, o ex-procurador Alfredo Gaspar (União Brasil), que tem 18,3%.

Na sequência, aparecem o ex-prefeito Rui Palmeira (PSD), com 8,6%; o ex-deputado estadual Davi Davino Filho (PP), com 8,3%; e o deputado estadual Alexandre Ayres (MDB), com 6,0% — considerando a margem de erro de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos, Palmeira, Davino e Ayres estão empatados tecnicamente.

Entre os entrevistados, 6,1% disseram que irão votar em branco, nulo ou nenhum e 4,4% não souberam ou não responderam. Na pesquisa, foram ouvidos 800 eleitores de Maceió.

Avaliação

JHC lidera a corrida pela reeleição em razão do bom desempenho de sua gestão pelo eleitorado. Segundo o Paraná Pesquisas, 74,1% aprovam o seu governo e 22,1% desaprovam – outros 3,8% não souberam ou não responderam.

Quando questionados sobre como avaliam a gestão, 56,6% a classificaram como ótima ou boa enquanto 15,0% disseram que ela é ruim ou péssima e 26% que é regular – outros 2,4% não souberam ou não quiseram responder.

JHC causou polêmica em 2022 ao deixar o PSB, partido do governador Geraldo Alckmin e que iria apoiar Luiz Inácio Lula da Silva na eleição, para se filiar ao PL e caminhar ao lado do então presidente Jair Bolsonaro.

O apoio do prefeito funcionou para Bolsonaro: Maceió foi a única capital do Nordeste onde ele derrotou Lula no segundo turno (57,18% a 42,82%).