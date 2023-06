Lula volta a criticar juros: ‘Gasto é pagar 13,75% ao sistema financeiro’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar, nesta sexta-feira, 2, a taxa básica de juros — atualmente em 13,75% ao ano no país. O presidente discursou na UFABC (Universidade Federal do ABC), em São Bernardo do Campo, onde afirmou que a alocação de recursos em áreas como saúde e educação é “investimento”, e não gasto.

“Para a elite dominante deste país, tudo o que é benefício é gasto. A saúde é gasto. Mas a saúde é um baita de um investimento (…). Saúde, educação. Tudo isso é investimento. Gasto é a gente pagar 13,75% de juros pro sistema financeiro”, declarou.

A ofensiva contra a política monetária e contra a autonomia do Banco Central, chefiado por Roberto Campos Neto, tem sido uma das cruzadas do atual governo.

Lula ainda cobrou do atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a liberação de verba para novas universidades no país. Foi durante a gestão de Haddad como ministro da Educação, no primeiro mandato de Lula, que a UFABC foi inaugurada.

“O Haddad foi o grande parceiro na construção da nova universidade. Ele sabe o esforço que fazia pra que a gente conseguisse liberar recurso da Fazenda. Ele agora é ministro da Fazenda e todo ministro da Fazenda quer sentar em cima do dinheiro”, brincou o presidente. “Ele falando, ele se compromete a liberar mais dinheiro, pro Camilo (Santana, atual chefe do MEC) continuar fazendo mais universidade”, afirmou.

