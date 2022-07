Por que a nova pesquisa eleitoral é desastrosa para Bolsonaro

A menos de três meses da eleição presidencial, Jair Bolsonaro (PL) tem muitos motivos para se preocupar com o futuro de seu plano à reeleição, segundo a nova pesquisa BTG/FSB divulgada nesta segunda-feira, 25. Além de ver a distância de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aumentar, quase 60% dos eleitores desaprovam a forma com que Bolsonaro dirige o país. O conjunto de dados é um tremendo balde de água fria para o governo que abriu os cofres nos últimos meses para tentar virar o jogo, incluindo no pacote medidas como o aumento do Auxílio Brasil.

Na pesquisa estimulada, Lula aumentou de nove para treze pontos a diferença para o atual presidente. O petista aparece com 44% das intenções de voto, contra 31% do atual mandatário. Na última rodada, Lula 41% e Bolsonaro, 32%. Ciro Gomes (PDT) se manteve com 9% e Simone Tebet (MDB) foi de 4% para 2%.

Entre as mulheres, a diferença entre os dois mais bem colocados é quase o dobro: Lula marca 46 pontos, contra 24 de Bolsonaro.

Veja abaixo a pesquisa por idade:

Entre 16 e 24 anos

Lula: 49%

Bolsonaro: 21$

25 e 40 anos

Lula: 41%

Bolosnaro: 35%

41 a 59 anos

Lula: 44%

Bolsonaro: 35%

60 anos ou mais

Lula: 47%

Bolsonaro: 30%

Pesquisa quantitativa realizada pelo Instituto FSB Pesquisa, por telefone (via CATI), entre os dias 22 e 24 de julho de 2022. Foram entrevistados 2 000 eleitores. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%.