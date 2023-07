Lula vê avanço do ódio e pede Mercosul comprometido com estado de direito

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu a democracia e o combate ao ódio no continente durante encontro que reuniu os líderes de várias nações da América do Sul em Puerto Iguazú (Argentina), onde o Brasil assumiu a liderança do Mercosul, o bloco econômico da região, que era comandado por Alberto Fernández, presidente da Argentina.

Embora tenha gastado boa parte do seu discurso para falar de integração econômica e do acordo do Mercosul com a União Europeia — cujas condições ele voltou a criticar –, Lula afirmou que a união dos países da região não deve ser pautada unicamente pela questão econômica e/ou comercial e defendeu o fortalecimento do respeito aos direitos humanos e à democracia.

“Face ao aumento do ódio, da intolerância e da mentira na política, é urgente renovar o compromisso histórico do Mercosul com o estado de direito. Como presidentes democraticamente eleitos, temos o desafio de enfrentar todos os que tentam se apropriar e perverter a democracia”, disse. “Estou convicto que a construção de um Mercosul mais democrático e participativo é o caminho a trilhar”, completou.

Na semana passada, no entanto, Lula provocou uma polêmica no Brasil por dizer que o conceito de democracia é relativo ao defender, mais uma vez, o regime do venezuelano Nicolás Maduro. A Venezuela atuava como país associado do Mercosul, mas foi suspensa em 2016 exatamente por desrespeitar princípios democráticos fundamentais.

Lula disse que o aprimoramento institucional do bloco passará pelo revigoramento de instituições como o Parlasul, o Instituto de Políticas Públicas em Direitos Humanos, o Instituto Social e o Tribunal Permanente do Mercosul. Também prometeu a reinstalação do Foro Consultivo de Municípios e Estados Federados e realizar a Cúpula Social em formato presencial. “Consolidar a democracia, será uma tarefa permanente”, disse.

Citando o ex-presidente uruguaio Pepe Mujica, Lula disse que a integração da América do Sul “vai bem além do que um projeto estritamente comercial”. “É preciso recuperar uma agenda cidadã e inclusiva, de face humana, que gere benefícios tangíveis para amplos setores de nossas sociedades. Nossa integração deve ser solidária e despertar o sentimento de pertencimento. Nossa integração também deve ser feminina, negra, indígena, camponesa e trabalhadora”, afirmou.

Continua após a publicidade

Siga