Lula tem oito pontos de vantagem sobre Bolsonaro, mostra pesquisa CNT/MDA

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 43,4% das intenções de voto contra 34,8% do presidente Jair Bolsonaro (PL), segundo pesquisa CNT/MDA feita entre os dias 12 e 14 de setembro e divulgada nesta sexta-feira, 16.

A diferença é praticamente a mesma do levantamento feito pelo instituto em agosto, que apontou 42,3% para Lula e 34,1% para Bolsonaro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos.

No levantamento divulgado hoje, aparecem na sequência Ciro Gomes (PDT), com 5,6% (tinha 7,3%) e Simone Tebet (MDB), com 4,7% (tinha 2,1%). Os demais candidatos não atingiram um ponto percentual. Entre os entrevistados, 6,0% se disseram indecisos e 4,1% declararam que pretendem votar em branco ou nulo.

Considerando-se apenas os votos válidos, Lula teria hoje 48,3%, o que é insuficiente para liquidar a eleição no primeiro turno — ele precisa de 50% mais um voto. Em um eventual segundo turno entre os dois principais concorrentes, o petista teria 49,4% das intenções de voto contra 39,3% de Bolsonaro.

A pesquisa foi feita por meio de 2.002 entrevistas presenciais em todo o país e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR 06984/2022.