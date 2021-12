Lula tem a maior vantagem da história, mas vitória no 1º turno é incerta

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com uma liderança folgada nas pesquisas de intenção de voto — com até 27 pontos de diferença para o segundo colocado –, tem hoje seu melhor desempenho eleitoral para esse período da pré-campanha. Na comparação com as outras seis eleições presidenciais que disputou, o petista nunca teve uma vantagem tão grande nesse período, a cerca de dez meses para a eleição.

Os resultados levantam a possibilidade de uma vitória no primeiro turno, mas especialistas lembram que a data do pleito está distante demais no calendário para fazer esse tipo de previsão. Apesar da vantagem, é bom lembrar que o PT nunca ganhou uma eleição no primeiro turno, mesmo quando Lula ocupava a Presidência com altos índices de aprovação e tinha a máquina federal na mão.

Segundo levantamento feito com base em pesquisas do instituto Datafolha desde 1988, a campanha em que o petista tinha a maior vantagem nesse estágio — a dez meses da eleição — foi a de 2002. Ele tinha pouco mais de 30% das intenções de voto em dezembro de 2001, e estava dez pontos à frente da segunda colocada, Roseana Sarney (então no PFL). Quando se reelegeu, seu desempenho na pré-campanha era semelhante. Em dezembro de 2005, ele tinha oito pontos de vantagem sobre Geraldo Alckmin (então no PSDB)– seu principal oponente naquela eleição, e que hoje conversa nos bastidores sobre a possibilidade de ocupar a vaga de vice na chapa do petista. Curiosamente, àquela altura da pré-campanha, outro tucano, José Serra aparecia com vantagem de sete pontos sobre Lula. Serra ocupava a Prefeitura de São Paulo e havia ficado em segundo lugar na disputa de 2002.

Desde a redemocratização, as eleições presidenciais só foram vencidas no primeiro turno em duas ocasiões: em 1994 e 1998, ambas por Fernando Henrique Cardoso. Embora não se tenha registro de pesquisas em dezembro de 1993, o tucano não era o favorito na primeira vez que se elegeu presidente. Em julho de 1993, ainda ministro, FHC estava atrás de Lula, Leonel Brizola (PDT) e Paulo Maluf (PPR) nas intenções de voto. Ele só superou Lula nas pesquisas em plena campanha, em agosto de 1994. Na campanha pela reeleição, FHC tinha 13 pontos de vantagem sobre o petista em dezembro de 1997.

A vantagem de mais de 20 pontos sobre o presidente Jair Bolsonaro, nas pesquisas para 2022, é inédita. O cientista político Antonio Lavareda, responsável pelas pesquisas XP/Ipespe, porém diz que a história das eleições no país mostra que a disputa está longe de garantida para o petista. Segundo ele, Lula deve começar o período mais intenso da campanha perto de seu teto e trabalhar para administrar o resultado.

“A leitura pura e simples de todas essas pesquisas superestima o comparecimento, superestima o número de votantes. As pessoas não declaram que não vão votar. Tem muita intenção de voto que não vai se traduzir em voto, porque nunca se traduziu”, disse Lavareda. “Lula não terá 67,5 milhões de votos (equivalente a 45% dos votos totais), porque nunca ninguém teve, nem ele próprio.”

Há ainda outro dado a se levar em consideração: desde que o país voltou a ter eleições diretas, em metade das disputas, quem liderava as pesquisas a um ano da votação não levou a eleição (veja quadro abaixo).