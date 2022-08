Lula tem 12 pontos de vantagem para Bolsonaro, aponta pesquisa Ipec

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem doze pontos de vantagem sobre o presidente Jair Bolsonaro (PL), segundo pesquisa divulgada nesta segunda-feira, 15, pelo Ipec, instituto criado por ex-executivos do Ibope.

De acordo com o levantamento, o petista tem 44% das intenções de voto contra 32% do presidente. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

A seguir aparecem os candidatos Ciro Gomes (PDT), com 6%; Simone Tebet (MDB), com 2%, e Vera Lúcia (PSTU), com 1% — dentro da margem de erro, Ciro está empatado com Tebet, e Tebet está empatado com Vera Lúcia.

Os candidatos Soraya Thronicke (União Brasil), José Maria Eymael (DC), Luiz Felipe d’Avila (Novo), Pablo Marçal (Pros), Sofia Manzano (PCB) e Leonardo Péricles (Unidade Popular) foram citados, mas não alcançaram um ponto percentual.

Entre os entrevistados, 8% disseram que irão votar em branco ou nulo, e 7% não souberam ou não responderam.

Em um eventual segundo turno, Lula teria 51% das intenções de voto contra 35% de Bolsonaro.

A pesquisa foi feita por meio de entrevistas presenciais com 2.000 entrevistados de todos os estados e do Distrito Federal entre os dias 12 e 14 de agosto e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº BR-03980/2022.

