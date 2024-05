Lula, Tarcísio e Nunes: quem vai melhor, segundo o eleitor de São Paulo

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho, Isabella Alonso Panho e Adriana Ferraz. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) deverão ser dois cabos eleitorais relevantes na disputa deste ano pelo comando da cidade de São Paulo, o maior colégio eleitoral do país. Levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas entre os dias 26 de abril e 1º de maio e divulgado nesta quinta-feira, 2, mostra quem se sai melhor à frente de suas gestões, segundo o eleitor paulistano.

Tarcísio vai melhor que o presidente. De acordo com o levantamento, 58,9% dos eleitores da capital paulista aprovam o seu trabalho, enquanto 37,4% desaprovam – outros 3,7% não souberam ou não opinaram. O governador apoia a reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB), que também terá o impulso do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Já o petista tem o seu terceiro mandato presidencial aprovado por 52,1% dos entrevistados e desaprovado por 45,0% — outros 2,9% não souberam ou não quiseram opinar. A taxa de aprovação do petista, que apoia a candidatura do deputado Guilherme Boulos (PSOL), é a menor nos nove levantamentos feitos pelo instituto, desde julho de 2023.

Prefeito se sai melhor

A melhor avaliação feita pelo eleitor paulistano, no entanto, é a da administração de Ricardo Nunes, o que é importante para quem é candidato à reeleição. Segundo a pesquisa, 60,1% dos eleitores da cidade aprovam o seu trabalho contra 36,1% que desaprovam e outros 3,2% que não souberam ou não opinaram.

A aprovação de Nunes é a mais alta desde julho de 2023 – desde então, o instituto fez nove levantamentos. O prefeito assumiu a administração em maio de 2021 após a morte do titular Bruno Covas (PSDB), de quem era vice.

Continua após a publicidade

Eleição

A mesma pesquisa coloca Ricardo Nunes em uma situação favorável na disputa pela prefeitura. No principal cenário, ele teria no primeiro turno 35,2% das intenções de voto contra 29,8% de Boulos – leia matéria completa sobre o cenário de primeiro turno aqui.

Já nas projeções de segundo turno, ele venceria tanto Boulos quanto Tabata Amaral (PSB), com vantagens fora da margem de erro de 2,9 pontos percentuais para mais ou para menos – leia a matéria completa sobre o cenário de segundo turno aqui.

A pesquisa ouviu 1.200 eleitores na cidade de São Paulo.