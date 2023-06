Lula sobre Bolsonaro e golpe: ‘Quem tiver culpa no cartório vai pagar’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta segunda-feira, 19, que o ex-presidente Jair Bolsonaro coordenou uma tentativa de golpe no país e disse que os envolvidos serão investigados. A declaração aconteceu durante a segunda edição da live semanal do petista, ao lado do jornalista Marcos Uchôa. “Já está provado que eles tentaram dar um golpe, coordenado pelo ex-presidente, que agora tenta negar. Mas, quando perdeu as eleições, ele se trancou em casa para ficar preparando o golpe”, disse Lula.

Lula disse, ainda, que tudo será investigado pelo seu governo. “Nós vamos apurar isso com muita tranquilidade, todo mundo terá a chance de se defender. Quero que as pessoas fiquem tranquilas que nós vamos investigar. Quem tiver culpa no cartório vai pagar. Vai ser julgado pela Justiça comum e irá para a cadeia se tiver cometido crime. Se não, as pessoas voltam a viver as suas vidas com tranquilidade. Mas nós não vamos aturar as pessoas que tentaram dar golpe, destruir a democracia do nosso país”, acrescentou.

As falas de Lula vieram após VEJA revelar os arquivos no celular do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, que detalhavam a tentativa de golpe. O entorno do então presidente arquitetou um plano que previa anular as eleições, afastar os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e colocar o país sob intervenção militar até que um novo pleito fosse realizado. Conversas encontradas pela PF no aparelho de Cid mostram a pressão do coronel do Exército Jean Lawand Junior para que a ruptura acontecesse. Conforme revelou a reportagem, o ajudante de ordens chegou a consultar o jurista Ives Gandra Martins sobre as situações em que o governo poderia usar uma decretação da Garantia da Lei e da Ordem (GLO).