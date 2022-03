Lula sobre Alckmin, FHC e Serra: ‘A gente pode estar do mesmo lado’

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a defender a provável chapa com o ex-governador Geraldo Alckmin como candidato a vice, em entrevista à Rádio Itatiaia, de Minas Gerais, nesta quinta-feira, 10. E também defendeu a aliança com outros tucanos, adversários históricos do PT nas eleições de 1994, 1998, 2002, 2006, 2010 e 2014.

“Não vou deixar de conversar com FHC, deixar de conversar com o (José) Serra. Eu tenho amizade histórica com essa gente. Se em algum momento, a gente esteve de lados opostos, a gente pode estar do mesmo lado em determinada circunstância histórica”, disse. O petista também tem conversado com outras lideranças tucanas, como os ex-senadores Aloysio Nunes e Arthur Virgilio.

Segundo Lula, as articulações em torno de uma candidatura devem estar focadas não só na disputa eleitoral, mas no que vem depois. “Vou construir uma chapa para ganhar as eleições e, mais importante, governar o país”, disse.