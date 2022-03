Lula sempre sai no prejuízo quando tenta falar da Petrobras

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tenta a todo momento colocar a Petrobras no debate eleitoral, principalmente para atrelar a alta do preço dos combustíveis à política adotada para a estatal nos governos Michel Temer (MDB) e Jair Bolsonaro (PL).

Nunca falta, claro, quem relembre o petista sobre os desfalques que a Petrobras sofreu durante os anos de PT no poder.

Nesta quinta-feira, 10, ele levou uma invertida do presidenciável Sergio Moro (Podemos), que foi seu algoz ao condená-lo por corrupção em processos envolvendo a Petrobras – as sentenças depois foram anuladas pelo Supremo Tribunal Federal.

“Sabe por que a gasolina, o gás e o diesel estão caros? Porque esse Brasil tinha uma grande distribuidora chamada BR, que foi privatizada e agora você tem empresas importando gasolina dos Estados Unidos em dólar, enquanto temos autossuficiência e produzimos petróleo em reais”, escreveu Lula.

Moro aproveitou a deixa. “Sabe por que a Petrobras ainda existe, Lula? Porque a Lava Jato impediu que o governo do PT continuasse saqueando e desviando recursos da maior estatal do Brasil”, postou.

Sabe por que a Petrobras ainda existe, Lula? Porque a Lava Jato impediu que o governo do PT continuasse saqueando e desviando recursos da maior estatal do Brasil. Se não fosse o nosso trabalho, talvez a Petrobras nem existisse mais. Felizmente, mudamos o rumo dessa história. pic.twitter.com/tclwL7FBey — Sergio Moro (@SF_Moro) March 10, 2022

Em fevereiro, o ex-coordenador da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba e agora candidato a deputado federal pelo Podemos, Deltan Dallagnol, também aproveitou um comentário de Lula sobre a estatal para faturar politicamente. “Lula e seus companheiros corruptos do PT sequestraram a Petrobras e agora querem sequestrar a narrativa e reescrever a história. Não conseguirão. Os brasileiros sabem quem são os responsáveis pelo maior escândalo de corrupção da história do Brasil e quem tem as mãos sujas com dinheiro desviado”, disse.

Em janeiro – e em outras ocasiões –, foi o presidente Jair Bolsonaro (PL) quem rebateu afirmações de Lula sobre a Petrobras. “O endividamento da Petrobras de 2003 a 2015, fruto de desvios, de obras e projetos mal feitos, chegou na casa dos R$ 900 bilhões. E quando se fala em certas pessoas que querem voltar a cometer o mesmo erro do passado, você está pagando a conta”, disse em resposta a Lula.