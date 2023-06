Lula segue com desaprovação alta no Paraná, mostram pesquisas

No berço da Operação Lava Jato, o Paraná, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva segue com desaprovação em alta após seis meses de seu terceiro mandato. Uma amostra de como o petista é rejeitado no estado vem da cidade de Londrina, a maior do interior paranaense, com pouco mais de 580.000 habitantes.

Levantamento do Paraná Pesquisas no município mostra que Lula tem aprovação de 35% e desaprovação de 59,5% entre os londrinenses. As avaliações de seu governo como ótimo ou bom somam 26,4%, enquanto os que classificam a gestão como ruim ou péssima são 51,6% e os que avaliam como regular totalizam 19,6%.

Uma pesquisa anterior do instituto já havia mostrado a rejeição a Lula em Curitiba. Entre as dez maiores capitais do país, a paranaense é a que avalia de forma mais negativa o mandato do presidente (42,7%) e é a única onde a taxa de supera metade do eleitorado (53,2%).

Na eleição de 2022, o ex-presidente Jair Bolsonaro teve 55,26% dos votos no primeiro turno no Paraná e 62,4% no segundo. Lula ficou com 35,99% dos votos no estado na primeira parte da votação e 37,6% na segunda.