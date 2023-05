Lula reverte medida de Bolsonaro e recria maior conselho ambiental do país

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva retomou nesta quinta-feira, 18, os trabalhos do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama). O órgão havia sido de esvaziado por um decreto do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em maio de 2019, revogado em fevereiro deste ano.

Criado em 1981, o Conama atualmente é presidido pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. O conselho é responsável por estabelecer normas e critérios para o licenciamento de atividades que possam causar impacto ambiental e analisar penalidades aplicadas pelo Ibama. “A tarefa é imensa, mas o Conama nunca se esquivou dos desafios. Seu papel é agora mais necessário e vital do que nunca. E assim, com um sentimento de esperança renovada e compromisso reafirmado, damos as boas-vindas à nova era do Conama”, afirmou Marina.

O órgão terá 113 conselheiros — incluindo representantes de todos os ministérios, dos 26 estados, Distrito Federal, Ibama, Serviço Florestal, ICMBio, Agência Nacional de Águas (ANA), Marinha e Exército. Também haverá oito assentos para representantes de governos municipais e 23 para a sociedade civil, incluindo ambientalistas, indígenas, cientistas, empresários e movimentos sindicais.

O decreto de Bolsonaro reduziu o número de integrantes do conselho de 96 para 23, sendo apenas quatro de entidades ambientalistas. Na quinta-feira, 18, o Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para considerar a medida inconstitucional. Em dezembro de 2021, a ministra Rosa Weber suspendeu a norma liminarmente. Agora o caso é avaliado em definitivo pelo plenário — seis ministros já acompanharam o voto da relatora.

Em seu voto, Rosa Weber considerou que a Constituição determina a participação popular na preservação do meio ambiente. Para a ministra, as regras implementadas pelo decreto de Bolsonaro “obstaculizam, quando não impedem, as reais oportunidades de participação social na arena decisória ambiental, ocasionando um déficit democrático, procedimental e qualitativo, irrecuperável”.