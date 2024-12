Lula retira dreno e está ‘lúcido e orientado’, afirma equipe médica

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou por novos procedimentos médicos nesta quinta-feira, 12, e permanece “lúcido e orientado”, divulgou a equipe que o acompanha.

Internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, Lula realizou novos exames laboratoriais e, no início da noite, teve o dreno intracraniano retirado, sem intercorrências. As informações constam do boletim divulgado por volta das 19h. (Veja a íntegra abaixo)

Segundo o documento, o presidente segue sob cuidados intensivos. Mais cedo, ele passou por uma embolização de artéria meníngea — procedimento complementar à cirurgia feita na madrugada de terça-feira, 10, para impedir que sofra novos sangramentos na região do cérebro.

“Permanece lúcido e orientado, conversando normalmente, alimentou-se bem e recebeu visitas de familiares”, diz o boletim desta quinta-feira.

Mais cedo, o ministro Rui Costa, da Casa Civil, afirmou que havia conversado com Lula e que o presidente estava “animado” e “pedindo atualizações” sobre a pauta no Congresso. Nos últimos dias, a equipe do governo tem se esforçado para tentar aprovar o pacote de corte de gastos, sob resistência do Legislativo.

Leia a íntegra do boletim médico do presidente Lula – 12/12 – 19h

O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva segue internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, sob cuidados intensivos. Pela manhã, foi submetido a um procedimento endovascular (embolização da artéria meníngea média).

Na parte da tarde, realizou novos exames laboratoriais e, no início da noite, foi retirado o dreno intracraniano, sem intercorrências.

Permanece lúcido e orientado, conversando normalmente, alimentou-se bem e recebeu visitas de familiares.

O Presidente continua sob acompanhamento da equipe médica, liderada pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho e pela Dra. Ana Helena Germoglio.

Dr. Luiz Francisco Cardoso – Diretor de Governança Clínica

Dr. Álvaro Sarkis – Diretor Clínico

Internação

O presidente está internado no Hospital Sírio-Libanês desde a madrugada de terça-feira, 10, em decorrência de uma hemorragia intracraniana — ele passou por uma cirurgia de emergência para drenar o hematoma no mesmo dia.

Após o procedimento complementar desta quinta-feira, 12, o médico Roberto Kalil Filho disse que o atendimento foi “um sucesso”. A intervenção foi feita para impedir novos sangramentos na região do cérebro — desde a cirurgia de terça, Lula não teve mais sangramentos.

Segundo Kalil, a alta hospitalar deverá ser no começo da próxima semana. Ele não detalhou a data exata, mas disse que “um dia a mais, ou um dia a menos depende da evolução, que tem sido muito boa”. O presidente já estará autorizado a voltar a Brasília assim que deixar o hospital e poderá despachar, mas com a orientação de um certo repouso por algumas semanas.

