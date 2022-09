Lula responde ataques citando problema que tira Bolsonaro do sério

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Reynaldo Turollo Jr., Tulio Kruse, Diogo Magri, Victoria Bechara e Sérgio Quintella. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou em suas redes sociais na noite desta quarta-feira uma resposta aos ataques que sofreu do presidente Jair Bolsonaro (PL) durante as manifestações do 7 de Setembro.

“Quando presidente, participei de dois 7 de Setembro em período eleitoral, em 2006 e 2010, e nunca utilizei o dia da pátria como instrumento de política eleitoral. O presidente, ao invés de tentar discutir os problemas do país (…), ele tenta falar de campanha e me atacar”, disse Lula.

Nunca utilizamos um Dia da Pátria para campanha eleitoral. Ao invés de discutir os problemas do Brasil, Bolsonaro me ataca, ao invés de explicar como a sua família juntou 26 milhões em dinheiro vivo para comprar 51 imóveis. O Brasil precisa de amor, não de ódio. pic.twitter.com/d4cx4RxTJU — Lula 13 (@LulaOficial) September 7, 2022

A polêmica sobre a compra de imóveis da família Bolsonaro com dinheiro vivo, conforme denúncia publicada em uma reportagem recente do portal UOL, é um dos assuntos que tiram Bolsonaro do sério nas entrevistas — e, como fica claro na declaração de Lula na noite deste feriado, certamente é um tema que voltará a ser explorado pela campanha do ex-presidente.

