Lula recebe família de brasileiro-israelense sequestrado pelo Hamas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta segunda-feira, 11, a irmã e a filha de Michel Nisenbaum, brasileiro-israelense sequestrado pelo Hamas, na cidade de Re’im, no sul do país. As mulheres fazem parte de um grupo de familiares de nove reféns que foram raptados pelo grupo terrorista no início de outubro e que chegou ao Brasil nesta segunda.

“Expressei minha solidariedade e falei dos esforços que o governo brasileiro tem feito, junto aos países da região, para a libertação dos reféns. É uma questão humanitária que precisa estar acima de qualquer conflito. O Brasil segue defendendo a paz e que os civis não sofram as consequências da guerra”, publicou o perfil oficial do presidente.

Mais cedo, as familiares de Michel participaram de sessão no Senado em solidariedade às famílias das vítimas israelenses. Mary Shohat e Hen Mahluf, respectivamente irmã e filha do brasileiro, discursaram durante a solenidade. Elas falaram sobre a dor da família e sobre a esperança de que o engenheiro seja encontrado vivo. “O que esperamos [do encontro com Lula] é o que pedimos para todo mundo nesse tour que estamos fazendo, que é ajuda para trazer todos os que estão sequestrados na Faixa de Gaza (…) Sabemos que estão fazendo o possível”, disse Mary sobre a atuação do governo brasileiro nas buscas pelo irmão.