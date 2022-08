Lula promete prorrogar Auxílio Brasil de 600 reais caso seja eleito

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) garantiu, na manhã deste sábado, 13, que prorrogará o Auxílio Brasil de 600 reais adotado este mês pelo governo de Jair Bolsonaro (PL) caso seja eleito. O anúncio foi feito numa live transmitida no canal do deputado federal André Janones (Avante-MG), no Facebook.

Até o momento, o benefício maior sancionado por Bolsonaro vai até dezembro deste ano. “Não tem como acabar com o auxílio emergencial (Auxílio Brasil) sem melhorar a economia, gerar emprego e acabar com os problemas de insegurança alimentar”, declarou Lula.

“Se o Bolsonaro quisesse continuar com o auxílio emergencial, não teria feito somente até dezembro. É um fundo criado com objetivo eleitoral. Mas tenho dito às pessoas: se cair um dinheirinho na sua conta, pegue e coma porque se não o Paulo Guedes toma”, continuou o ex-presidente.

Com vários pedidos ao longo do vídeo de 20 minutos para que o anúncio seja compartilhado, a ideia da campanha petista fica clara: colocar na cabeça do eleitor que com Bolsonaro a ajuda financeira tem prazo para acabar, enquanto com Lula ela será prorrogada. A estratégia acontece logo depois do atual presidente diminuir sua desvantagem para o PT em algumas pesquisas presidenciais após o início do pagamento do auxílio.

“A única possibilidade do auxílio emergencial continuar depois de dezembro é se nós ganharmos as eleições”, decretou Janones. O deputado federal era candidato à Presidência da República, mas saiu da corrida para apoiar o petista.

Durante a live, Lula também aproveitou para ressaltar a necessidade de políticas públicas contra a fome, como o Bolsa Família, uma das maiores propagandas do seu governo.