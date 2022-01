Lula praticamente confirma Alckmin como o seu candidato a vice

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou claro nesta quarta-feira, 26, que Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo, será o candidato a vice na sua chapa para a Presidência da República.

“Uma chapa para presidente depende de dois fatores: eu decidir ser candidato, o que farei entre fevereiro e março; e a ida do Alckmin para um partido que se alie com o PT”, disse em entrevista à CBN Vale.

Não por acaso, a emissora é sediada no Vale do Paraíba, reduto eleitoral de Alckmin – ele nasceu em Pindamonhangaba, quarta maior cidade da região.

Alckmin está na mira de vários partidos, como o PSB, o PSD, o PV e o Solidariedade.

Uma chapa para presidente depende de 2 fatores: eu decidir ser candidato, o que farei entre fevereiro e março, e a ida do Alckmin para um partido que se alie com o PT. Eu, se voltar a governar esse país, é pra fazer mais do que eu fiz. #LulaNaCBNVale

— Lula (@LulaOficial) January 26, 2022