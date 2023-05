Lula: ‘Nenhum deputado é obrigado a votar no que o governo quer’

À frente de um governo que tem patinado na articulação política junto ao Congresso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira, 12, que nenhum parlamentar é “obrigado a votar naquilo que o governo quer” e que o Planalto terá de negociar individualmente cada projeto com congressistas.

A declaração, feita no lançamento da medida provisória do programa Escolas de Tempo Integral, em Fortaleza, vem na esteira da última derrota de Lula na Câmara. Os deputados derrubaram as mudanças feitas pelo governo ao Marco do Saneamento com apoio expressivo do PSD, MDB e União Brasil, partidos considerados parcialmente da base do governo e que ocupam ministérios na atual gestão.

“Nenhum deputado é obrigado a votar naquilo que o governo quer, do jeito que o governo quer. O deputado pode pensar diferente, ele pode querer fazer uma emenda, pode querer mudar um artigo, e temos que entender que isso faz parte do jogo democrático”, declarou Lula, recebendo um aceno do líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE) — responsável por boa parte da articulação na Casa.

Lula ainda lembrou que o PT tem, hoje, 69 deputados e que, para votar medidas importantes, é necessário o apoio de ao menos 257 parlamentares. “Significa que preciso conversar com pelo menos 200 deputados. E aí tenho que conversar com todo mundo, não tenho que perguntar que partido que ele é, tenho que tentar pedir pra ele votar em nós”, afirmou.

A equipe de Lula deu início, na última quarta-feira, 10, a uma série de reuniões com partidos da base cujo objetivo é alinhar a atuação conjunta dos parlamentares, com a contrapartida de que o governo estará disposto a liberar emendas e cargos, uma das principais reivindicações da ala de congressistas insatisfeitos.

O governo tem passado por uma suas primeiras provas de fogo no Legislativo com o encaminhamento do novo arcabouço fiscal. A apresentação do texto pelo relator, Cláudio Cajado (PP-BA), estava prevista, inicialmente, para a última terça-feira, 9. Após indefinições com o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), sobre o calendário da Casa, e sem ter finalizado as conversas com demais bancadas de partidos para um consenso a respeito do texto, o deputado adiou a apresentação para a próxima semana.

Entre os pontos que ainda não estão pacificados, está a possibilidade de regras mais duras no texto final. As mudanças mais rígidas incluiriam a possibilidade de punição do presidente da República em caso de não cumprimento da meta de resultado primário e a diminuição das “excepcionalidades” do limite orçamentário. A exclusão de gastos como o Bolsa Família do novo teto é defendido por parte da base aliada de Lula e permitiria maior crescimento das despesas, o que, em tese, poderá vir a minar o propósito da proposta de equilíbrio das contas públicas e de eventual redução da taxa de juros.

