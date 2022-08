Lula: ‘Não vai ser pouca coisa ganhar o Brasil e ganhar São Paulo’

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Reynaldo Turollo Jr., Tulio Kruse, Diogo Magri, Victoria Bechara e Sérgio Quintella. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) gravou um vídeo convocando os seus simpatizantes para irem ao comício previsto para sábado no Vale do Anhangabaú, região central da cidade de São Paulo, para aquele que deve ser o maior ato da campanha do petista até agora.

“Eu espero contar com você lá, para que a gente possa fazer uma festa de verdade, porque não vai ser pouca coisa a gente ganhar o Brasil e ganhar São Paulo”, afirmou em vídeo gravado ao lado da presidente do PT, Gleisi Hoffmann.

O ato, previsto para começar às 11h, vai reunir nove partidos que apoiam Lula e servirá como um palco para o lançamento oficial da campanha de Fernando Haddad (PT) ao governo de São Paulo e de Márcio França (PSB) ao Senado.

Segundo pesquisa Datafolha divulgada na quinta-feira, 18, Haddad ampliou a sua vantagem na corrida ao governo paulista: ele tem 38% das intenções de voto contra 16% do ex-ministro bolsonarista Tarcísio de Freitas (Republicanos) e 11% do governador Rodrigo Garcia (PSDB). A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Na pesquisa divulgada pelo mesmo instituto no final de julho, Haddad tinha 34% e Tarcísio e Garcia estavam empatados em 13%.

A aposta no ex-prefeito é a maior já feita pelo PT para ganhar o governo de São Paulo, onde o petismo sempre enfrentou resistência. Em dez eleições desde que foi criado, chegou apenas uma vez ao segundo turno, em 2002, com José Genoino, ironicamente derrotado por Geraldo Alckmin, então no PSDB e hoje vice de Lula pelo PSB.

Na corrida presidencial, segundo o mesmo Datafolha, Lula tem quinze pontos de vantagem em relação ao presidente Jair Bolsonaro (PL) — 47% contra 32%. Na pesquisa divulgada em 28 de julho, a vantagem era um pouco maior (47% a 29%). Ainda assim, Lula tem 51% dos votos válidos e pode vencer a disputa ainda no primeiro turno.