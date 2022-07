Lula melhora a sua posição no segundo maior colégio eleitoral do país

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conseguiu melhorar a sua posição, que já era boa, em Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral do país (10,4% dos votantes), segundo pesquisa Genial/Quaest feita entre os dias 2 e 5 de julho e divulgada nesta sexta-feira, 8.

O avanço mais significativo se deu na pesquisa espontânea, aquela na qual os nomes dos candidatos não são apresentados ao entrevistado. Lula evoluiu de 29%, em pesquisa divulgada pelo mesmo instituto há exatamente um mês, para 36% das intenções de voto. O presidente Jair Bolsonaro (PL), no mesmo período, oscilou de 21% para 22%.

Já na pesquisa estimulada (quando o entrevistado recebe um cartão com os nomes dos candidatos), Lula oscilou positivamente de 44% para 46%, enquanto Bolsonaro ficou estagnado em 28%.

No estado, Lula já declarou o seu apoio oficial ao ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD), que inclusive terá um vice do PT na sua chapa, o deputado estadual André Quintão. O apoio do ex-presidente, ao menos por ora, não surtiu muito efeito: segundo a mesma pesquisa divulgada hoje, Kalil tem 26% contra 44% do governador Romeu Zema (Novo).

A pesquisa foi feita por meio de entrevistas pessoais de 1.480 eleitores de Minas Gerais e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº BR 01319/2022.