‘Lula me honra imensamente’, diz Dino após indicação para o STF

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva oficializou nesta segunda-feira, 27, as indicações do ministro da Justiça, Flávio Dino, ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal e do subprocurador Paulo Gonet ao comando da Procuradoria-Geral da República.

Em sua conta no X (antigo Twitter), Dino agradeceu o gesto do petista. “O presidente Lula me honra imensamente com a indicação para ministro do STF. Agradeço mais essa prova de reconhecimento profissional e confiança na minha dedicação à nossa Nação. Doravante irei dialogar em busca do honroso apoio dos colegas senadores e senadoras. Sou grato pelas orações e pelas manifestações de carinho e solidariedade”, escreveu.

O Planalto informou que Lula já encaminhou as indicações ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). A medida abre a disputa para definir quem será o sucessor de Dino no Ministério da Justiça, uma das pastas mais importantes do governo. Um dos favoritos é o advogado Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do Prerrogativas, grupo de juristas que apoia Lula desde antes da campanha eleitoral. O atual advogado-geral da União, Jorge Messias, e o secretário-executivo Ricardo Capelli, número 2 de Dino, também são cotados.