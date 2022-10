Lula lidera em Alagoas com 53,4% contra 38,1% de Bolsonaro, diz pesquisa

Atualizado em 14 out 2022, 13h17 - Publicado em 14 out 2022, 14h30

Por Da Redação Atualizado em 14 out 2022, 13h17 - Publicado em 14 out 2022, 14h30

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 53,4% das intenções de voto em Alagoas contra 38,1% do presidente Jair Bolsonaro (PL), de acordo com levantamento feito pelo Paraná Pesquisas entre os dias 9 e 13 de outubro e divulgado nesta sexta-feira, 14. Os eleitores que pretendem votar em branco ou anular são 4,5%, e outros 3,9% não souberam ou não responderam.

Se forem considerados somente os votos válidos, excluindo os brancos e nulos, Lula tem 58,4%, e Bolsonaro, 41,6%. No primeiro turno, eles obtiveram nas urnas no estado de Alagoas, respectivamente, 56,5% e 36,05% dos votos.

O Paraná Pesquisas ouviu 1.510 eleitores alagoanos em 34 municípios. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número BR-01240/2022. No primeiro turno, a projeção do instituto foi a que mais se aproximou do resultado das urnas, consideradas as pesquisas divulgadas nos últimos dois dias que antecederam a votação.