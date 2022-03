Lula impõe condições e avisa: ‘Eu ainda não me defini como candidato’

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta terça-feira, 23, em entrevista à rádio Som Maior, de Criciúma (SC), que ainda não se definiu como candidato a presidente da República na eleição deste ano e colocou algumas condições para apresentar o seu nome.

“Eu ainda não me defini como candidato porque estou esperando conversas com algumas forças políticas. Eu ainda quero fazer uma viagem pelo Brasil. Eu não quero ser apenas o candidato do PT, eu quero ser candidato de um movimento para restabelecer a democracia deste país”, afirmou.

O ex-presidente disse ainda que só vai anunciar a sua candidatura quando tiver clareza do arco de apoios que ela conseguirá reunir. “Quando eu decidir que vou ser candidato, a imprensa toda vai ser comunicada. Eu vou anunciar a chapa que a gente vai construir no Brasil, vou anunciar os partidos que vão estar conosco e aí a eleição vai começar”, disse.

Segundo ele, a eleição deste ano será, sim, polarizada. “É preciso parar com essa bobagem de achar que a polarização é ruim. Ela significa que as pessoas estão vivas, que elas têm lado, que defendem aquilo em que acreditam”, afirmou.

Apesar de dizer que ainda não é candidato, Lula está se mobilizando como nunca para definir os palanques de sua eventual candidatura nos principais estados. Nas últimas semanas, ele interveio nas conversas para alianças na Bahia, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina.