‘Adversário político inteligente’, diz Lula sobre Delfim; veja repercussão

Diversas autoridades utilizaram as redes sociais para homenagear o ex-ministro da Fazenda, Delfim Netto, que morreu nesta segunda-feira, 12, aos 96 anos de idade. As homenagens vieram de políticos de todo o espectro ideológico, que relembraram as contribuições de Delfim para o debate econômico no Brasil ao longo de mais de seis décadas de atuação nos setores público e privado.

Em nota oficial, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que teve divergências com o ex-ministro, mas pediu desculpas publicamente em 2006 devido à defesa feita pelo ex-ministro das políticas petistas de desenvolvimento e inclusão social. “Quando o adversário político é inteligente, nos faz trabalhar para sermos mais inteligentes e competentes”, afirmou.

Nota de pesar pela morte do economista Delfim Netto.https://t.co/SnYmQyNzyG — Lula (@LulaOficial) August 12, 2024

A homenagem veio também do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), ministro do Desenvolvimento, que elogiou Delfim Netto como “eminente protagonista da vida pública nacional”. Por sua vez, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho (PT), disse que ele e o economista estiveram “em campos opostos”, mas que “sua inteligente e perspicácia farão falta”.

Eminente protagonista da vida pública nacional, Delfim Netto serviu condignamente o país em elevadas e distintas funções, legando valorosos exemplos em favor do desenvolvimento econômico e social do Brasil. Meus sentimentos à sua família. — Geraldo Alckmin 🇧🇷 (@geraldoalckmin) August 12, 2024

Continua após a publicidade

Meus sentimentos aos familiares e amigos do ex-ministro e ex-deputado federal Delfim Netto. Estivemos a maior parte do tempo em campos opostos, mas sempre respeitando um ao outro. Sua inteligência e perspicácia farão falta . — Luiz Marinho (@luizmarinhopt) August 12, 2024

“Poucos sabem, mas Delfim Netto foi um dos incentivadores da minha candidatura”, afirmou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), também em sua conta no X. Em nota oficial, o Executivo do estado expressou “sinceros sentimentos aos familiares e amigos e agradecimento a toda a sua contribuição para a vida dos brasileiros”.

Com muita tristeza, mas muita gratidão, nos despedimos hoje do professor Delfim. Tenho profunda admiração pela genialidade e sensatez das suas contribuições para o Brasil. Poucos sabem, mas Delfim Netto foi um dos incentivadores da minha candidatura ao governo de São Paulo. Serei… pic.twitter.com/ZjG9xeewQD — Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) August 12, 2024

Já o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), declarou que Delfim Netto “soube acompanhar nossa evolução política, deixando sua marca no pensamento econômico nacional”.

Continua após a publicidade

Recebo com pesar a notícia do falecimento de Delfim Netto. De ministro do governo militar a deputado constituinte,com seguidos mandatos até 2007, Delfim soube acompanhar nossa evolução política, deixando sua marca no pensamento econômico nacional. Meus sentimentos aos familiares. — Gilmar Mendes (@gilmarmendes) August 12, 2024

O líder do PT na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT-CE), também manifestou seu pesar pela morte de Delfim. “Um grande economista, pensador do nosso tempo, conselheiro e político”, publicou o petista.

O Brasil se despede hoje de Delfim Neto, aos 96 anos. Um grande economista, pensador do nosso tempo, conselheiro e político. Ao longo das décadas continua influenciando o modo de pensar economia e a sociedade no nosso país. Meus sentimentos aos amigos e familiares. pic.twitter.com/agBX0VpXb6 — José Guimarães (@guimaraes13PT) August 12, 2024

Outra autoridade que se pronunciou sobre a morte do ex-ministro foi o deputado federal Baleia Rossi, presidente nacional do MDB, que ressaltou sua contribuição aos debates sobrte reforma tributária no Brasil.

Continua após a publicidade

Meus sentimentos aos familiares e amigos do ex-ministro Delfim Netto, com que tive a oportunidade de me encontrar no início da discussão sobre a PEC45 da Reforma Tributária em 2019.https://t.co/YsS0GvMkVG — Baleia Rossi (@Baleia_Rossi) August 12, 2024