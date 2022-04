Lula fora da disputa por causa de doença: o que diz o PT sobre isso

Gilson Machado, o ex-ministro do Turismo do governo Jair Bolsonaro que ficou celebrizado por tocar sanfona em eventos com o presidente, disse no seu Twitter nesta segunda-feira, 4, que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai desistir da eleição alegando “doença grave” ou “cansaço”.

“Ele não será candidato, pode ser tudo, só não é burro. Tem exata noção do mundo real e pesquisas que demonstram clara tendência de vitória do presidente Bolsonaro. A janela partidária mostrou o grau de desidratação que os partidos contra o governo sofreram”, escreveu o ex-ministro no Twitter.

Uma derrota nas urnas,tira toda narrativa de GOLPISTA,afinal essa narrativa será o último capital que eles se apegarão.

Preparem-se para anúncio de DOENÇA GRAVE ou cansaço.

Na hora certa ele pula do barco. — Gilson Machado Neto (@gilsonmachadont) April 4, 2022

Procurada por VEJA, a assessoria de Lula disse que o ex-presidente fez check-up há pouco tempo, que ele está bem de saúde e que o boletim médico emitido pelo Hospital Sírio-Libanês, onde ele fez os exames, foi tornado público.

Em post no Twitter, o ex-presidente foi na mesma linha. “Hoje eu estou um pouco baqueado pela Janssen, que eu tomei a dose de reforço ontem e estou com o braço doído. Mas fiz check-up e o médico disse para eu não dizer mais que tenho energia de 30, mas sim energia de 25 anos”, postou Lula.

