Lula fará novo procedimento para impedir sangramentos no cérebro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva precisará passar por uma novo procedimento cirúrgico na região da cabeça. De acordo com o boletim médico divulgado pelo hospital Sírio-Libanês de São Paulo na tarde desta quarta-feira, 11 (veja íntegra no final), onde ele está internado, o petista passará por uma embolização de artéria meníngea média na quinta-feira, 12, pela manhã, para impedir novos hematomas intracranianos.

Essa segunda cirurgia já estava prevista, de acordo com os médicos Roberto Kalil Filho e Ana Helena Germoglio, que estão atendendo o presidente. O objetivo dessa intervenção é interromper o fluxo sanguíneo em uma parte do cérebro do presidente, para evitar que novos sangramentos — como o que foi operado na terça de madrugada — aconteçam.

Na frente do hospital, Kalil disse a jornalistas que esse procedimento é “um tipo de cateterismo”. “Quando você drena o hematoma (operação feita na terça de madrugada) existe uma pequena possibilidade de, no futuro, as pequenas artérias da meningue ainda causarem sangramento. Esse procedimento complementar ao procedimento cirúrgico é para minimizar o risco de no futuro isso acontecer. Isso faz parte dos protocolos atuais. É um procedimento de baixo risco que foi muito discutido com a equipe médica hoje”, disse o médico.

Ele falou também que a decisão de tornar essa segunda intervenção pública foi de Lula e da primeira-dama Janja Lula da Silva, que está no hospital com o presidente. “Será feito na sala de cateterismo, dura cerca de uma hora e é via femural”, disse Kalil. Segundo ele, a previsão de alta continua a mesma e o que está em discussão agora é se será possível retirar o dreno já na quinta de manhã.

Na madrugada de terça-feira, 10, Lula precisou fazer uma cirurgia de emergência para drenar um hematoma no cérebro, fruto da queda doméstica que teve no dia 19 de outubro. Ele procurou o hospital Sírio-Libanês em Brasília na noite anterior com fortes dores de cabeça e a equipe médica optou por transferi-lo à capital paulista para fazer o procedimento com urgência. O presidente está estável, se comunicando e se alimentando normalmente. A previsão dos médicos é de que ele tenha alta na semana que vem.

Leia a íntegra do boletim médico do presidente Lula

O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva permanece sob cuidados intensivos no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Passou o dia bem, sem intercorrências, realizou fisioterapia, caminhou e recebeu visitas de familiares.

Como parte da programação terapêutica, fará complementação de cirurgia com procedimento endovascular (embolização de artéria meníngea média) amanhã, pela manhã. Outras atualizações serão dadas durante coletiva de imprensa a ser realizada amanhã às 10 horas.

O Presidente segue sob acompanhamento da equipe médica, sob os cuidados do Prof. Dr. Roberto Kalil Filho e da Dra. Ana Helena Germoglio.

Dr. Luiz Francisco Cardoso – Diretor de Governança Clínica

Dr. Álvaro Sarkis – Diretor Clínico

