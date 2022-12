Lula: ‘Eu sei o que é bom para o povo, eu sei o que é bom para o mercado’

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta-feira, 2, em entrevista coletiva em Brasília, que o Ministério da Economia terá a “cara” do seu primeiro mandato e que ele, como vencedor da eleição, vai participar das decisões da área econômica.

“O meu ministro da Economia será essa cara do sucesso do meu primeiro mandato. Obviamente, o ministério tem autonomia, o ministério tem um monte de coisas, mas quem ganhou as eleições fui eu. E eu, obviamente, quero ter inserção nas decisões políticas e econômicas deste país”, afirmou.

Depois, emendou dizendo que aprendeu sobre economia nos seus tempos de sindicalista e como presidente da República por dois mandatos. “Obviamente, eu não entendo tanto de economia. O que eu apreendi foi no mundo sindical, foi aqui na Presidência. Eu sei o que é bom e o que é ruim. Eu sei o que é bom para o povo, eu sei o que é bom para o mercado”, disse.

A declaração, ao que parece, foi uma referência ao comportamento do mercado financeiro após declarações recentes dele como presidente eleito, quando disse que o seu governo iria priorizar os investimentos na área social e minimizou a importância dada pelos empresários e pelo setor financeiro à questão de haver ou não um teto de gastos. “Eu ganhei as eleições para governar para esse povo mais humilde deste país. Essa é a minha missão”, completou.

Na coletiva, o presidente também voltou a dizer que tem currículo para comandar a economia do país, citando o que considera bom desempenho do seu governo nessa área. “Eu já governei este país duas vezes e foi exatamente no meu mandato que este país teve o maior crescimento que teve em 30 anos”, afirmou.

Em seguida, lembrou do fato de o país ter alcançado a posição de sexta economia do mundo em sua gestão, citou as reservas deixadas por seu governo ao fim do mandato, de 370 bilhões de dólares, disse que houve superávit em todo o período de suas gestões e elencou números favoráveis de emprego e salário.

Lula também criticou quem o cobra para definir logo o seu ministério. “Eu vou com muita tranquilidade, porque eu não posso dar um passo para a frente e voltar atrás. Então, eu não tenho pressa. Eu só vou tomar posse no dia 1º de janeiro, por que eu tenho que ficar anunciando agora?”, questionou.