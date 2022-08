Lula está prestes a ganhar o apoio de mais um partido – e um rival a menos

O Pros, partido que até lançou um candidato à Presidência da República na eleição deste ano, o coach Pablo Marçal, está mais perto do que nunca da aliança em torno do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A decisão pode ser anunciada ainda nesta quarta-feira, 3.

A mudança de ventos ocorreu depois que o ministro Jorge Mussi, vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), devolveu o comando do Pros ao ex-presidente da sigla, Eurípedes Júnior – fundador do partido e próximo aos petistas, ele havia sido afastado do cargo depois que uma decisão da Justiça de Brasília validou uma convenção, em março deste ano, que deu o cargo a Marcus Holanda.

Para Mussi, as decisões das instâncias inferiores que retiraram Eurípedes do comando da legenda foram baseadas em elementos insuficientes de prova. Com a decisão, contra a qual ainda cabe recurso, a convenção feita no dia 31 de julho que lançou Marçal à Presidência da República pode ser anulada. Outra teria que ser convocada até sexta-feira, 5, último dia fixado pela legislação eleitoral.

Antes mesmo disso, no entanto, Eurípedes, já no comando do partido, vai se encontrar com Lula e outros dirigentes da Executiva Nacional do PT na Fundação Perseu Abramo, em São Paulo, onde deverão selar a aliança. O encontro foi confirmado pelo dirigente ao jornal Valor Econômico. O Pros apoiou as candidaturas presidenciais do PT em 2014, com Dilma Rousseff, e em 2018, com Fernando Haddad.

Segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 3, Marçal tinha 1% das intenções de voto. Se conseguir trazer o Pros para a sua aliança, será a terceira vitória de Lula nas articulações eleitorais nesta semana. Ele já conseguiu convencer Luciano Bivar a retirar a sua candidatura pelo União Brasil e deve anunciar amanhã a desistência e o apoio do presidenciável André Janones (Avante), que tem 2%.

De acordo com a Quaest, Lula tem 44% contra 32% de Jair Bolsonaro – nos votos válidos, o petista chega a 51%, percentual suficiente para levar a eleição no primeiro turno. Nesse sentido, os eventuais apoios do Pros e do Avante podem ser decisivos para as pretensões do petista.