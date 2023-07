Lula encaminha PL para transformar ataque em escola em crime hediondo

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva divulgou nesta sexta-feira, 21, um projeto de lei para tornar ataque em escolas crime hediondo. A medida foi anunciada pelo prefeito de Blumenau, Mário Hildebrand, e pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, em evento no Palácio do Planalto.

Uma escola da cidade catarinense foi alvo de ataque em abril deste ano. Quatro crianças foram mortas e cinco ficaram feridas após um jovem invadir a creche Cantinho Bom Pastor. Caso o projeto seja aprovado pelo Congresso, responsáveis por crimes desse tipo não terão direito à fiança ou indulto, a progressão de regime é mais lenta e a punição pode chegar a até 30 anos de prisão.

O texto prevê que a pena seja aumentada de 1/3 até a metade se a vítima for pessoa com deficiência ou com doença que implique o aumento de sua vulnerabilidade. Também será aumentada em 2/3 se o autor for “ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela, a exemplo de professores e demais funcionários.”

“Apelo ao congresso, que com agilidade, nos ajude a proteger ainda mais as vidas das nossas crianças”, disse Hildebrand após o anúncio. Ele também pediu que não haja flexibilização da política de drogas, pois, segundo o prefeito, isso poderia causar mais violência nas escolas.

Dino assinou ainda um pacto com estados e municípios para repasse de recursos do Programa Nacional de Segurança nas Escolas. O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), representou todos os estados, e o prefeito de Aparecida, Vilmar Mariano, assinou como representante dos municípios.

